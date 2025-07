ICE-Angreifer polizeibekannt ++ Starke Unwetter

Nach der Axt-Attacke in einem deutschen ICE-Zug wurde bekannt, dass der 20-jährige Täter aus Wien den österreichischen Behörden bereits wegen früherer Straftaten bekannt war. Und nach dem Höhepunkt der Hitzewelle am Donnerstag sorgten am Nachmittag schwere Unwetter in Nieder- und Oberösterreich für massive Schäden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 04. Juli, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.