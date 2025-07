20 Jahre Haft für Mord an Baby ++ Horrorunfall A9

Die kleine Melek wurde von ihrer Mutter getötet und in einem Müllcontainer bei der Klinik Favoriten in Wien entsorgt – nun wurde die 30-Jährige zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und ein schwerer Unfall mit einem Lkw auf der A9 bei Seiersberg führte Dienstagfrüh zu langen Staus und forderte ein Todesopfer. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 08. Juli, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.