Gewaltexzess in Wien ++ Einsätze nach Unwetter

Ein 21-Jähriger rastet aus und schlägt minutenlang brutal auf eine Frau ein – so schwer, dass die 47-jährige Doris Z. noch in der Ferienwohnung beim Wiener Prater ihren Verletzungen erliegt. Und: Ein schweres Sommerunwetter hat am Sonntag und in der Nacht auf Montag ganz Österreich fest im Griff gehabt. Das und mehr sehen Sie sie bei den Krone News am 7. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.