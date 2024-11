Futterspenden für 200 Hunde und Katzen benötigt

Und auch die Tiertafel, die bereits etwa 230 Katzen und 75 Hunde kärntenweit unterstützt, spürt die große Not. Alleine bei der letzten Ausgabe im Oktober waren mehr als 50 Kunden am Standort in der Klagenfurter Straße in Villach vor Ort, um sich mit Futter und anderem Zubehör auszustatten. Mehr als 700 Kilogramm Futter wurden an diesem Tag an die Klienten sowie Neukunden ausgegeben.