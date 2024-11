Trump hat bei Abba-Musik wohl nicht hingehört

„The Winner Takes It All“ handelt von Verlierer

Zugleich hält der schwedische Musiker all das auch für sehr komisch. „,The Winner Takes It All‘ handelt von jemandem, der verloren hat und als Verlierer dasteht“, sagte Ulvaeus unter Verweis auf einen der Welthits von Abba aus dem Jahr 1980, in dem es um eine Frau geht, die ihren Mann an eine andere Frau verloren hat. Trump könne also nicht genau auf den Liedtext geachtet haben, mutmaßte der Schwede lächelnd.