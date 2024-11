Warum auch ein Privatverkauf zur Falle werden kann

Temporäre Gebührenbefreiung bei dringendem Wohnbedürfnis: Diese bringt bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro noch bis 30. Juni 2026 eine Befreiung von den hohen Gebühren für die Eintragung des Eigentumsrechts und von Pfandrechten. Das Wohnbedürfnis ist vor allem mit einer Hauptwohnsitzmeldung nachzuweisen.

Besitzer oder Eigentümer? Gibt es da einen Unterschied? – Ja! Denn Besitzer ist, wer die tatsächliche Verfügungsmacht über eine Sache hat und diese auch für sich behalten will. Der Eigentümer dagegen hat das Recht, mit seiner Sache zu tun, was er will. Beispiel: Der Dieb eines Bildes aus einem Museum ist im Moment der Besitzer, es gehört ihm aber nicht, da Eigentümer noch immer das Museum ist!