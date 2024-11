6000 Sturm-Fans? „Das gab‘s so noch nie!“

„Das gab‘s so noch nie“, reibt sich Christoph Kothogasser die Hände: Kolportierterweise sollen bis zu 6000 Sturm-Fans am Dienstag ihre Mannschaft in Dortmund beim Champions-League-Hit unterstützen. Sie alle wollen Teil der „anderen Fußballwelt“ sein, wie es Kothgasser im Gespräch mit Michael Fally (im Video oben) formuliert.