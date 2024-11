Wohnhaus in Vollbrand: Mehrere Wehren im Einsatz

Insgesamt drei Freiwillige Feuerwehren (Kirschentheuer, Köttmannsdorf und Ferlach) wurden am Montag um kurz vor 17 Uhr alarmiert, weil ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten war. „Als wir am Einsatzort ankamen, stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig“, heißt es seitens der Einsatzkräfte, die sogar mit schwerem Atemschutz ins Gebäude vorrücken mussten.