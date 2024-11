Sexuelle Nötigung? Ex-Bayern-Star unter Verdacht

Zur Identitätsfeststellung auf Polizeistation gebracht

Chilenischen Medien zufolge soll sich der Übergriff in den frühen Morgenstunden am Montag in einem Nachtclub in Santiago ereignet haben. Dort hatte eine Gruppe von Colo-Colo-Spielern einen Geburtstag gefeiert. Polizeichef Gerardo Aravena sagte, der 37-jährige Vidal sei zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeistation gebracht worden.