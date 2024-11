Stardroge „Pink Cocaine“ bei uns am Vormarsch?

Mehr noch: Laut diversen US-Medienberichten bezeichnete ein aus dem Dienst geschiedener Mitarbeiter der US-Anti-Drogen-Behörde DEA den Cocktail als „billige Partydroge“. In New York City wurde das Suchtgift in der Drogenszene demnach vor allem mit P. Diddy in Verbindung gebracht. Drogenfahnder in New York gaben hinter vorgehaltener Hand bekannt, dass der Suchtgift-Cocktail bei den Konsumenten „Diddy-Droge“ genannt wurde.