Obduktion von Roland Drexler ++ Endspurt US-Wahl

Im letzten Wahlkampfwochenende setzen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Herausforderer Donald Trump alles auf eine Karte und touren durch zahlreiche Bundesstaaten, um unentschlossene Wähler zu mobilisieren. Die aktuellen Umfragen der „New York Times“ zeigen, dass das Rennen in den sieben entscheidenden „Swing-States“ trotz kleiner Verschiebungen weiterhin offen ist. Harris hat in Iowa überraschend gute Chancen, während in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin keine der beiden Seiten eine statistisch signifikante Führung erzielen konnte.