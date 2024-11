Auf den Spuren der alten Holzknechte im Wienerwald

Wir haben im Laufe der vielen Jahresringe hier an der Salygraben-Forststraße Schöpfl mehr als 700 historische Forstmess- und Markierungsgeräte gesammelt und bewahren hier die Geschichte der forstlichen Urbarmachung des Wienerwaldes auf“, schildert Kustos Horst Schmid, der dieses Ökojuwel für den örtlichen Dorferneuerungsverein seit Jahrzehnten hütet. Schon in „grüner“ Vorzeit prägte der Gedanke der Nachhaltigkeit, sprich: die Aufforstung, das Handeln der Männer im Waldesdunkel. Denn das Nachsetzen gefällter Baumriesen wurde eindrucksvoll als „Gebot der Stunde“ per Aufruf ans Försterherz gelegt.