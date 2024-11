SPÖ-Klubobmann Leiter will „Macht kontrollieren“

Neben dieser Kontrollfunktion will Leiter den Fokus seiner Arbeit auf den Bereich leistbares Leben lenken. „Das Leben der Menschen in Vorarlberg ist um vieles zu teuer, es herrscht ein akuter Wohnungsmangel und die Gehälter – insbesondere von Frauen – sind viel zu niedrig im Vergleich zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten“, erklärt er. Die Konzepte würden am Tisch liegen, doch befürchtet Leiter, dass Schwarz-Blau nicht darauf zurückgreifen werde. Die zweite SPÖ-Abgeordnete im Landesparlament und stellvertretende Klubobfrau, Manuela Auer, will sich weiterhin für faire Arbeitsbedingungen und das Gesundheitssystem einsetzen.