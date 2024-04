„Abzocke!“ Heftige Vorwürfe gegen Transportfirma

„Dagegen wehren wir uns auch schon vor Gericht“

Die „Tiroler Krone“ konfrontierte 123-Transporter-Geschäftsführer Matthias Pajek mit den Vorwürfen. Er sagt: „In unserem Geschäftsmodell der Transportervermietung ist eine Kaution üblich, wie bei anderen Auto- und Transportervermietern, um potenzielle Schäden am Fahrzeug oder Verluste abzusichern. Um sicherzustellen, dass nicht gemeldete Schäden während der Buchung abgedeckt sind, erfolgt die Rückerstattung der Kaution 15 Bankarbeitstage nach dem Ende der Buchung. Diese Information kommunizieren wir sowohl auf unserer Webseite bei der Kautionshinterlegung, in den FAQ als auch den AGB. Als dezentrale, digitale Plattform haben wir die Rückzahlungsmodalitäten an unseren Reinigungs- und Inspektionsrhythmus angepasst, da die Schäden von unseren Kunden leider nicht immer proaktiv gemeldet werden.“