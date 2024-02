5 Städte: Start-up expandiert mit Vans nach Tirol

In Tirol an fünf Standorten vertreten

Das Unternehmen, das als Start-up begann, setzt schon seit mehreren Jahren auf das Sharing-Konzept. Bisher war man in sieben Bundesländern in Österreich vertreten und im benachbarten Deutschland. Aufgrund der hohen Nachfrage streckt 123-Transporter nun seine Fühler nach Tirol aus. Seit kurzem sind in Innsbruck, Wörgl, Lienz, Imst sowie St. Johann 16 neue Fahrzeuge verfügbar.