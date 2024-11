Filmemacher: „Der Mensch steht im Vordergrund“

Mit 18 flüchtete er aus Somalia nach Österreich, jetzt kehrte Mo Harawe für die Dreharbeiten seines ersten Langfilms „The Village Next To Paradise“ in seine Heimat zurück: „Es gibt in Somalia keine Filminfrastruktur, wir mussten viel Equipment aus Österreich mitbringen und haben vor Ort mit Menschen gearbeitet, die zuvor noch nie an einem Filmset waren“, erinnert sich Harawe im „Krone“-Interview.