„Leni Riefenstahl war eine Menschenfängerin“

Goebbels sagt an einer Stelle in seinem Tagebuch: Sie ist die einzige von den Künstlern, die uns wirklich versteht. Was auch noch mal ein Beweis dafür ist, dass sie eben nicht nur weil es halt nicht anders ging, die Nähe gesucht hat, sondern weil sie dabei sein wollte. Und in ihren Bergsteigerfilmen steckt schon viel drin von diesem Heldenmythos, von dem Bezwingen der Natur, von diesem übermenschlich sein. Das hat sie für das Regime so wertvoll gemacht. Deswegen wollte Hitler, dass sie ihn auch so in Szene setzt, ein bisschen mystisch, als Heldengeschichte.