Literatur als Bindeglied zwischen Generationen

„Ein ordentlicher Schriftsteller hat nix zu sagen – er hat was zu schreiben“, so Nobelpreisträger Peter Handke. Auch er war Gast der Literaturtage St. Veit, welche in den 50-ger Jahren entstanden und im Jahr 2022 beendet wurden. Nun feiert dieses Festival der Literatur mit neuem Team sein Comeback. Unter dem Motto „Vom Rand aus betrachtet“ wird drei Tage im St. Veiter Rathaus gelesen, musiziert und gelauscht. „Sieben internationale Autoren präsentieren im stimmungsvollen Ambiente des Rathaushofes ihre aktuellen Werke“, ist Veranstalter Ulrich Hagg erfreut.