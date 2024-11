Wahnsinn! VSV knallt Asiago mit 10:2 aus der Halle

Lanzinger sogar mit Triplepack

Ende des ersten Drittels kamen die Gäste nach einem Wallenta-Treffer aber noch auf 4:2 ran. Verteidiger Vallant jedoch brachte mit einem Doppelschlag (31., 35.) das Schiff wieder auf Kurs. Im letzten Drittel donnerte die VSV-Lawine weiter in Richtung gegnerisches Tor, fegte die Azzuri mit 10:2 aus der Halle. Den Schlusspunkt setzte wieder Lanzinger, der damit einen Triplepack feiern durfte. Lanzinger: „Wir sind immer am Gaspedal geblieben, unsere Linie hat richtig gut harmoniert.“ Am Ende kamen die Adler dank des dritten Sieges in Folge auf Platz neun – nun folgt die erste Nationalteampause.