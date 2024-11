Guter Kaffee und lässige Taschen aus Jute

Gabarage steht seit mehr als 20 Jahren für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Außerdem wird in der Institution Menschen und Dingen eine zweite Chance gegeben. Sie produzieren Möbel aus Mülltonnen, Taschen und Polster aus Lkw-Planen und noch so einiges mehr. „Kleiner Tipp: Braucht man ein ausgefallenes Geschenk, sollte man dem Shop in Neusiedl am See wirklich einen Besuch abstatten“, schmunzelt Sautner.