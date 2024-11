Toronto und Pöltl kehren auf Siegerstraße zurück

In einem Duell, in dem 16 Mal die Führung wechselte, schienen die Raptors beim Stand von 111:98 und nur mehr etwas mehr als fünf Minuten auf der Uhr bereits in der regulären Spielzeit in der Erfolgsspur. Sacramento schaffte jedoch noch den 120:120-Ausgleich, ehe die Kanadier in der Extraperiode den Sack zumachten. RJ Barrett erzielte 31 Punkte für die Heimischen. Bei Sacramento war DeMar DeRozan mit 33 Zählern an früherer Wirkungsstätte der erfolgreichste Scorer.