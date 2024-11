Nachweis des Bornavirus bei Tieren in Bayern

Vor den Fällen in diesem Jahr sei deutschlandweit erst ein anderer – 2022 ebenfalls in Bayern – beim Igel erfasst worden. Das sei auch der erste Fall weltweit gewesen, was allerdings auch kaum verwundere, da BoDV-1 nur in Teilen Deutschlands sowie in einzelnen Regionen Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins vorkomme.