Kinder mit Messer bedroht und dann Brand gelegt

Dramatischer Vorfall Donnerstagabend in St. Georgen an der Stiefing: Ein 36-Jähriger soll zwei Kinder mit einem Messer bedroht und anschließend in einem Wohnhaus einen Brand gelegt zu haben. Der Bub und das Mädchen, die alleine zu Hause waren, konnten leicht verletzt zu einer Bekannten flüchten.