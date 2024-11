Neue Sonnenlounge in Lienz bereits in der Kritik

Neue „Betonlounge“ steht bereits massiv in der Kritik

Wenig Begeisterung für die nun präsentierten Pläne gibt es von Renate Hölzl, Obfrau des Vereins Osttirol Natur. Sie sieht lediglich eine „betonierte Sonnenlounge“ und diese sei weit weg von der ursprünglich vorgestellten „idyllischen Version“. „Die geplante Zukunftsversion sieht dagegen so aus, dass wir auf einer unbeschatteten Betonplatte in der Sonne schmoren werden. Bis die gepflanzten Bäumchen einigermaßen Schatten werfen, dauert es mindestens 20 bis 30 Jahre“, so ihre Kritik.