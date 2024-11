Gefräßiger Otter versetzt Fischer in Alarmzustand

Die Studie lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Darin heißt es: „Die Fischbestände der oberen Region des Großachesystems (Oberlauf der Großache sowie deren Zubringer Aschauer Ache, Kitzbüheler Ache und Fieberbrunner Ache) sind völlig zusammengebrochen. In der Großache selbst deutet die hohe Anzahl an Verletzungen bei Fischen auf eine intensive Nutzung durch Fischotter und fischfressende Vögel hin.“