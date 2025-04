Grasser bald in Haft ++ Blackout in 3 Ländern

Karl-Heinz Grassers Tage in Freiheit sind gezählt. Mit einer Verspätung von sechs Tagen wurde nun das Urteil des Obersten Gerichtshof zugestellt. Außerdem: In Spanien, Portugal und Teilen Südfrankreichs hat es am Montag einen massiven Stromausfall gegeben. Die genaue Ursache ist unklar, ein Hackerangriff wird allerdings nicht ausgeschlossen.