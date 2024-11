Bürgermeister legt sich mit der Feuerwehr an

In Ollersdorf hängt schon wieder der Haussegen schief. Anlass ist ein Streit zwischen Bürgermeister Strobl (ÖVP) und dem Feuerwehrkommando, das ihren Unmut über das Gemeindeoberhaupt in einer Postwurfsendung auch an jeden Haushalt Luft gemacht hat. In dem Schreiben ist die Rede von einem Alleingang des Bürgermeisters, Willkür und Unwahrheiten.