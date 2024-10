Mit Oktober geht nun auch mildes Wetter zu Ende

Verbreitet trüb und leichter Regen

Am Samstag ziehen von Norden Wolken auf und nördlich der Alpen wird es verbreitet trüb. Zeitweise kann es leicht regnen. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf von Norden her auf 1.500 Meter Seehöhe ab, nördlich der Donau auch noch etwas tiefer. Im Westen und Süden ist es zunächst verbreitet sonnig. Am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder auf und trüben den Sonnenschein zeitweise. Die Tagestiefstwerte liegen zwischen zwei und zehn Grad, die Tageshöchstwerte zwischen neun und 17 Grad.

Leichter Frost in Niederösterreich

Am Sonntag lockern nächtliche Restbewölkung sowie Nebelfelder im Süden und inneralpinen Tälern im Laufe des Vormittags meist auf. In den übrigen Regionen scheint von Tagesbeginn an meist die Sonne. Die Temperaturen beginnen allmählich zu sinken: Von minus drei bis plus sieben Grad in der Früh, mit leichtem Frost primär in Niederösterreich. Am Tag sind maximal 16 Grad möglich.