Nächste Bombendrohung: Tummelplatz abgeriegelt

Erst Anfang Oktober hatte eine Bombendrohung zu einer groß angelegten Evakuierung von Gymnasium, Mittel- und Volksschule in der Keplerstraße geführt. Gefunden wurde ebenso nichts wie Ende September bei einem ähnlichen Fall am Hauptbahnhof. Wie sich herausstellen sollte, war dieser nur der Auftakt zu einer tagelang anhaltenden Welle an Bombendrohungen gegen Bahnhöfe und Schulen in ganz Österreich.