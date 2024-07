Hammer-Attacke in Wien: Mann in Lebensgefahr!

Hammer-Attacke in Wien: In Rudolfsheim-Fünfhaus in der Meiselstraße wurden kurz nach Mitternacht drei Personen von einem 29-jährigen Mann verletzt. Der Mann soll zuerst mit dem Hammer auf die Opfer – zwei Männer und eine Frau – eingeschlagen und dann auch noch die Taschen geraubt haben. Eine Person schwebt jetzt in Lebensgefahr!