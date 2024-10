Österreicher sparen heuer wieder mehr

Hoch war die Sparquote in den vergangenen Jahren vor allem in der Corona-Pandemie, da viele Konsummöglichkeiten wie in der Gastronomie und Hotellerie fehlten. In der Branche wird auch heute noch von einem „Angstsparen“ gesprochen. Mitarbeitende der Oberbank beobachten, dass viele Kundinnen und Kunden aktuell zu Anlagen mit fixem Zinssatz greifen.