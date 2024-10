Voestalpine: Krise trifft jetzt steirische Werke

Das schwierige Konjunktur-Umfeld in Europa, vor allem aber in Deutschland, macht sich also auch bei Österreichs größtem Industrieunternehmen bemerkbar. Sprecher Felsbach nennt vor allem drei Themen, die in Europa problematisch sind und welcher sich eine neue Bundesregierung widmen muss: die starke Regulierung, die hohen Arbeitskosten (alleine die jüngste KV-Erhöhung kostet den Konzern 100 Millionen Euro) und die hohen Energiekosten. Sowohl der Erdgas- als auch der Strompreis liegen um das Vielfache über den Tarifen in den USA, die Schere geht gerade wieder weiter auseinander.