Flughafen Graz verbucht erneut Passagier-Plus

Knapp 710.000 Passagiere kann der Flughafen Graz heuer bereits verbuchen, was im Vorjahresvergleich insgesamt einem Plus von 15 Prozent entspricht. Nicht so stark wie bei den Urlaubsflügen fällt der Zuwachs bei Linienflügen (plus 10%) aus. „Das Reiseverhalten bei Geschäftsreisenden hat sich seit Corona deutlich verändert“, erklärt Grimus. Hinzu komme die aktuell eher rezessive Phase in der österreichischen Wirtschaft.