So rettet die Cobra Passagiere vor Terroristen

Eine Übung in neuen Dimensionen

Es ist die größte Übung ihrer Art, die am Dienstag am Flughafen Graz unter dem Titel „Alpha 9“ über die Bühne ging. „Internationale Vorgaben sehen eine solche Übung alle zwei Jahre vor. Heuer sind über 500 Personen beteiligt“, sagt Doris Pölt, Pressesprecherin des Flughafens Graz. Standen in den vergangenen Jahren Szenarien wie ein Flugzeugabsturz am Programm, war es diesmal eine terroristische Bedrohung.