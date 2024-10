Die Eigenversorgung im größten Bundesland Österreichs ist bereits im kritischen Bereich. Jede dritte bis vierte Person aus Niederösterreich muss in einem anderen Bundesland versorgt werden. Eine wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Pflegesituation in Österreich wäre die Anhebung der Gehälter für Pflegekräfte. „Nur vom Klatschen kann keiner leben“, so Hergovich. „Dieser wertvolle Beruf muss wieder attraktiv werden.“ Der steigende Pflege- und Betreuungsbedarf bringt das Personal mittlerweile an seine Grenzen.