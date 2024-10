Obdachloser Mann sorgt in Graz für Spannungen

So sorgt seit gut einem Jahr ein Mann, der bei der Endstation Mariatrost lebt, für Unmut im bürgerlichen Grazer Bezirk: „Der Platz ist sehr exponiert, daneben ist der Bauernmarkt, der Herr pöbelt Leute an und verunreinigt die Gegend“, sagt ÖVP-Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger. „Wir sind mit unserem Latein am Ende.“