Grazer Notschlafstellen verzeichnen viel Nachfrage

„Wir sind für viele die allerletzte Anlaufstelle“, sagt Jakob Url. Ein Dutzend Holzbetten mit dünnen Matratzen steht in dem kahlen Raum, Trennwände bieten ein Mindestmaß an Privatsphäre. Viel ist es nicht, das die, die es brauchen, hier in der Winternotschlafstelle der Caritas in Graz bekommen, und doch ist es so wichtig: „Ein Bett, eine warme Mahlzeit, eine Tasse Tee, die nötigsten Hygieneartikel“, zählt Url, der die Notschlafstelle leitet, auf. „Ein Gespräch und vielleicht eine Partie Kartenspiel.“