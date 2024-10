„Ode an die Freude“ aus Holz für die EXPO in Japan

Per Lkw und Schiff nach Osaka

Die riesige Skulptur wurde bei der Firma Graf-Holztechnik in Horn produziert – und nun Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftsminister Martin Kocher und dem japanischen Botschafter Ryuta Mizuuchi präsentiert. Das Kunstwerk, zerlegt in Einzelteile, tritt demnächst per Lkw und Schiff seine Reise von Horn nach Osaka an.