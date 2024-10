Burgenländische Industrie zeichnete Lehrlinge aus

Laut Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth werde der Bedarf an solchen Fachkräften in den nächsten Jahren weiter steigen. Die burgenländische Industrie würde derzeit in den 38 Lehrbetrieben über 265 Lehrlinge ausbilden. „Besonders erfreulich ist, dass die Gesamtzahl der Lehrlinge im Burgenland gestiegen ist“, so Wirth. Um das Interesse an einem Lehrberuf zu wecken, setzt die Sparte Industrie zahlreiche Initiativen. So wird etwa im Rahmen einer Berufsorientierungsoffensive, die Kooperation zwischen Schulen und Betrieben gefördert.