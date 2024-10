Kindergartenplätze genug, aber die Betreuer fehlen

Krisenstimmung wegen fehlendem Personal

Die Kritik ist laut: Wien tut zu wenig, um den akuten Fachkräftemangel in der Elementarpädagogik zu bekämpfen. Die Verantwortlichen verweisen auf den europaweiten Mangel an Fachkräften und verweisen auf ein neues Maßnahmenpaket. Teil dieser Initiative sind zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für Quereinsteiger sowie die Umstrukturierung der bisherigen Ausbildung. Junge Absolventen, die nach der Matura meist nicht in den Kindergartenberuf einsteigen, sollen so stärker motiviert werden, sich für eine Karriere in der Elementarpädagogik zu entscheiden.