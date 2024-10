Fans entsetzt: Geht Serie ohne Lucas Bravo weiter?

Das liege, so Bravo, an „einem Mangel an Kommunikation“, was wiederum „ein bisschen veraltet“ sei. Denn heutzutage spreche man in Beziehungen Dinge an, konfrontiere sich damit. „Die Leute erkennen, dass dieser Mechanismus aus einer anderen Zeit stammt, und ich möchte nicht Teil eines Rädchens sein, das dazu neigt, die Intelligenz des Publikums nicht zu berücksichtigen“, kritisierte der 36-Jährige.