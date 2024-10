Dinosaurier hautnah erleben im Immersium:Wien

Das Immersium:Wien, Österreichs erstes immersives Familienmuseum, feiert sein einjähriges Jubiläum! Am 12. Oktober 2023 eröffnete das Museum mit der Ausstellung „Jurassic – The Immersive Experience“ und hat sich seitdem zu einem der beliebtesten Ausflugsziele für Familien in Wien und Umgebung entwickelt.