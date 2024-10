Präsidentin: Ergebnis ist durchgehend gefälscht

Wahlbeobachter zweifeln am offiziellen Ergebnis

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des Europarats, des Europaparlaments und der NATO hatten in einer gemeinsamen Erklärung von Störungen des Urnengangs durch „Ungleichheiten (zwischen den Kandidaten), Druck und Spannungen“ berichtet. Sie äußerten Zweifel am offiziellen Ergebnis.