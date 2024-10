Nach Rückschlag in Europa daheim LASK-Jubiläum?

Nach dem 0:2 in der Conference League in Laibach richtet der LASK den Fokus wieder auf die heimische Liga. Am Sonntag kommt Sturm zum Hit in die Raiffeisen Arena, in dem die Linzer den 400. Sieg in der Bundesliga-Geschichte feiern wollen. Pikant: Trainer Markus Schopp könnte auf seinen Sohn treffen.