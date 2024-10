15 Menschen von Feuerwehr in der Toskana gerettet

Nach Angaben des Feuerwehrkommandos von Pisa konnten 15 Personen von den Dächern der Autos oder aus den Kanälen, in die sie gestürzt waren, gerettet werden. Besonders betroffen war die Gemeinde Riparbella nahe Pisa. Hier sei in drei Stunden so viel Regen wie noch nie gefallen, erklärte der Bürgermeister Salvatore Neri. Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Wasser aus den Häusern zu pumpen.