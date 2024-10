Tirol beging traditionellen Großen Zapfenstreich

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag beginnen in Tirol traditionell mit dem Großen Österreichischen Zapfenstreich am Landhausplatz in Innsbruck am Vorabend. Militär, Schützen, Musikkapellen und Traditionsverbände rückten dazu aus. Landeshauptmann Anton Mattle appellierte in seiner Rede an das Zusammengehörigkeitsgefühl in Tirol.