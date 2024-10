Corona-Hilfen des Landes für Deripaska-Hotel

Das Land Vorarlberg hat in der Corona-Pandemie offenbar das Hotel Aurelio, damals im Eigentum des umstrittenen russischen Oligarchen Oleg Deripaska, mit Gastronomie- und Tourismus-Fördermitteln subventioniert. Laut Recherchen des ORF Vorarlberg gingen rund 37.000 Euro an den Beherbergungsbetrieb in Lech am Arlberg.