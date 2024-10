Nackter Waldviertler ging auf Hotelgäste los

Völlig nackt trieb ein Mann in einem Hotel in Güssing sein Unwesen. Kurz nach Mitternacht stürmte der Gast aus dem Bezirk Zwettl (NÖ) durch die Gänge. „Der Fremde schrie, fuchtelte wild um sich und ging auf jeden los, der ihm zu später Stunde noch über den Weg gelaufen ist. In der Hand hielt er etwas, das aussah, wie eine Eisenstange“, schilderten entsetzte Hotelgäste. Der Randalierer lief unbekleidet vor das Haus und weiter bis auf die B 57.