Bereits 40 Bestattungen im Klosterwald Bludesch

Am kommenden Freitag ist Allerheiligen, überall in Vorarlberg gedenkt man an diesem Tag den Toten. Das Klosterwald-Team nimmt den nahenden Feiertag zum Anlass, eine erste Zwischenbilanz in Sachen Baumbestattungen zu ziehen. Und diese fällt ausgesprochen positiv aus: 600 Interessierte konnten bislang bei den regelmäßig stattfindenden Waldführungen begrüßt werden. Die Urnen von 40 Verstorbenen sind bereits zur letzten Ruhe gebettet worden, 150 Personen haben sich zudem schon zu Lebzeiten einen Baum im Bestattungswald ausgesucht. „Wir freuen uns, dass der Klosterwald Bludesch so gut angenommen wird und uns bereits viele Familien ihr Vertrauen geschenkt haben“, ist Geschäftsführer Alexander Burtscher happy.