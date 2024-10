Gery Keszler und die VIP-Geister, die er rief

Länger haben wir an dieser Stelle nichts mehr von Gery Keszler gelesen – bis jetzt. Der Life-Ball-Organisator hatte „in den letzten Monaten so gar keine Lust auszugehen“. Er verrät uns aber auch, wo er die ganze Zeit gewesen ist: Im LIFE-Costumes-Artelier (alle Infos unter www.life-costumes.org) in Wien, dort, wo unglaubliche Schätze nicht nur aus der Lifeball-Vergangenheit gehegt und gepflegt werden.